Interior

MP apura ações da prefeitura de Fátima do Sul no combate à dengue, zika e chikungunya

O promotor Rodrigo Cintra Franco quer saber quais medidas estão em andamento e quantos agentes atuam no controle do Aedes aegypti no município

07 agosto 2025 - 08h54Vinícius Santos
Foco de dengue Foco de dengue   (Reprodução)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou um procedimento para acompanhar as ações adotadas pela Prefeitura de Fátima do Sul no combate e prevenção às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, chikungunya e zika. 

A apuração é conduzida pelo promotor de Justiça Rodrigo Cintra Franco, da 2ª Promotoria de Justiça, com base em dados do Boletim Epidemiológico nº 26/2025 da Secretaria de Estado de Saúde, que apontam média incidência de casos de dengue e alta incidência de chikungunya no município.

Diante do cenário, o promotor determinou o envio de ofício ao secretário municipal de Saúde, que terá prazo de 20 dias para informar as medidas que estão sendo adotadas e planejadas no enfrentamento das arboviroses. 

Também foi solicitado o número de agentes de controle de endemias atuando no município, além de esclarecimentos sobre a existência de articulação com outros órgãos públicos e setores privados para promover ações integradas de limpeza, eliminação de criadouros e conscientização da população e alunos sobre a importância das visitas dos agentes de saúde. 

O MP ainda quer saber se há monitoramento dos bairros com maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti e outros dados que a administração considerar relevantes. O caso segue em tramitação no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça de Fátima do Sul.

