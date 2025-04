MP instaura inquéritos para apurar irregularidades em cargos públicos em Sidrolândia

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou dois inquéritos civis para investigar possíveis irregularidades em Sidrolândia. As informações sobre o caso foram divulgadas no Diário Oficial do MPMS, mas o conteúdo dos documentos segue confidencial.

Os processos, registrados sob os números 06.2024.00000595-2 e 06.2024.00000716-1, apuram, respectivamente, a escolha de diretores e diretores adjuntos do município e o uso de cargo público para obtenção de benefícios particulares.

Ambos os inquéritos estão sendo conduzidos pela Promotora de Justiça Bianka Machado Arruda Mendes e tramitam em sigilo na 3ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também