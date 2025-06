MP instaura procedimento para fiscalizar Controladoria da prefeitura de Dourados

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um Procedimento Administrativo (PA) para acompanhar a regularidade da Controladoria do Município de Dourados.

A medida foi tomada pelo promotor de Justiça Luiz Eduardo Sant’Anna Pinheiro, da 16ª Promotoria. De acordo com o MPMS, o objetivo é obter informações e realizar diligências que possam embasar futuras providências, tanto judiciais quanto extrajudiciais.

O procedimento busca identificar a atual estrutura da Controladoria e verificar se ela está funcionando adequadamente. Segundo o MP, as unidades de controle interno devem atuar de forma coordenada e cumprir as atribuições mínimas previstas na Constituição Federal.

Foi determinado o envio de um ofício ao Controlador Interno de Dourados, que terá o prazo de 15 dias para prestar as informações solicitadas. Procedimento Administrativo (PA) segue em tramitação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também