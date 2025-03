MP investiga atraso de salÃ¡rios e falta de repasse ao INSS em Miranda

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu investigação para apurar possíveis irregularidades na gestão do prefeito de Miranda. A promotora de Justiça Cinthia Giselle Gonçalves Latorraca instaurou um Procedimento Preparatório para esclarecer o atraso no pagamento dos servidores públicos e a suposta falta de repasses da previdência.

A Prefeitura recebeu um prazo de 48 horas para apresentar documentos detalhando a situação, incluindo a lista de servidores afetados, valores devidos e justificativas para os atrasos. O prefeito também deve informar se ele e seus secretários tiveram redução salarial proporcional.

Além disso, a promotora determinou que o gestor municipal esclareça se os descontos previdenciários dos servidores estão sendo repassados corretamente. Caso contrário, deverá justificar a destinação dos valores retidos.

O sindicato dos servidores também foi acionado para relatar as providências já adotadas. A investigação foi motivada por denúncias da imprensa local sobre pagamentos parciais aos funcionários e a ausência de repasses ao INSS.

O caso segue em andamento.

