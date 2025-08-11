Menu
Interior

MP investiga contratação direta de empresa por R$ 840 mil em Glória de Dourados

O foco da apuração é esclarecer a modalidade e a necessidade da contratação realizada

11 agosto 2025 - 10h20
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -   (Foto: Ilustrativa/MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu o Inquérito Civil nº 06.2025.00000789-8 para apurar a contratação da empresa Engeluga pelo Município de Glória de Dourados. A investigação foca na modalidade e necessidade da contratação, que ocorreu sem licitação.

O contrato administrativo nº 007/2025 está relacionado ao Processo Administrativo nº 026/2025 e à Inexigibilidade de Licitação nº 009/2025. O objeto é a prestação de serviços técnicos de engenharia para elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana, construção civil e supervisão de obras. Os serviços são destinados à Secretaria Municipal de Infraestruturas e Água, além de outras secretarias do município.

O contrato tem valor total de R$ 840 mil, pagos em parcelas mensais de R$ 70 mil, com vigência inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme a Lei Federal 14.133/2021. O documento foi assinado por Dionatan Vita da Costa, secretário municipal de Infraestrutura e Águas, e por Fábio Marques Ribeiro, representante da empresa contratada.

O inquérito tramita em sigilo na Promotoria de Justiça de Glória de Dourados, sob comando do promotor Gilberto Carlos Altheman Junior. Por isso, outros detalhes do processo não foram divulgados.

