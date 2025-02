MP investiga irregularidades em doações e uso indevido de carros em Porto Murtinho

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu dois inquéritos civis para investigar possíveis irregularidades em Porto Murtinho.

O primeiro, sob o número 06.2024.00000743-9, visa apurar o possível uso indevido de verbas e veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho para fins particulares por servidores públicos e seus familiares. Este inquérito tramita em sigilo, e os documentos relacionados ainda não foram divulgados.

O segundo inquérito, 06.2024.00000733-9, investiga possíveis ilegalidades no procedimento de doação de unidades habitacionais pelo Poder Executivo Municipal. O caso ganhou destaque após uma notícia de que o prefeito de Porto Murtinho teria escolhido uma pessoa específica para a doação de uma casa social, sem observar os critérios legais exigidos para o processo.

A investigação segue em andamento e está sendo conduzida pelo promotor de Justiça João Augusto Arfeli Panucci.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também