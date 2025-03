O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) iniciou uma investigação sigilosa sobre uma possível irregularidade na contratação de uma obra pública no município de Nova Alvorada do Sul.

A investigação está sendo conduzida por meio do Inquérito Civil nº 06.2025.00000336-9, sob a coordenação do promotor de Justiça Maurício Mecelis Cabral. De acordo com o Diário Oficial do MPMS, a investigação foi oficialmente instaurada, porém, por questões de sigilo, não foram divulgados detalhes sobre o conteúdo dos documentos ou as possíveis partes envolvidas no caso.

A medida visa garantir que a apuração seja realizada sem comprometimentos e que eventuais irregularidades sejam tratadas com a devida discrição. O MPMS continua acompanhando o caso, sem divulgar mais informações.

