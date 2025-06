MP investiga suposta prática de cartel em postos de combustíveis de Bodoquena

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um procedimento investigativo para apurar uma denúncia de prática de cartel entre postos de combustíveis no município de Bodoquena.

Segundo a denúncia, os preços praticados na cidade estariam bem acima da média cobrada em municípios vizinhos, como Miranda e Bonito. Em alguns casos, a diferença chega a ultrapassar R$ 1,00 no litro do diesel, conforme registros fotográficos apresentados à Promotoria.

A promotora Talita Zoccolaro Papa Muritiba requisitou apoio do Procon para realizar uma fiscalização nos postos de combustíveis da cidade e aguarda o relatório oficial sobre a situação. O caso segue em investigação.

