MP investiga supostas irregularidades nos pagamentos de diárias em Sidrolândia

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu Procedimento Preparatório nº 06.2024.00000478-6, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no pagamento de diárias da servidora Anielle de Souza Ferreira Santi e da Prefeita Municipal de Sidrolândia, Vanda Cristina Camilo (PP), que busca reeleição.

O procedimento está sob a responsabilidade da 3ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia, liderada pela promotora Bianka Machado Arruda Mendes. O processo tramita em sigilo, e o acesso aos autos requer uma senha específica.

Anielle de Souza Ferreira Santi foi mencionada nas investigações do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), dentro do escopo da Operação Tromper. A apuração das irregularidades segue em andamento na promotoria.

