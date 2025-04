MP manda prefeita exonerar cunhado e pede fim do nepotismo em Sonora

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recomendou que a prefeita de Sonora, Maria Clarice Ewerling, exonere o cunhado André Gouveia de Matos, do cargo comissionado de Superintendente de Planejamento de Compras. A recomendação foi feita pelo promotor de Justiça Felipe Blos Orsi.

O MP aponta que a nomeação configura nepotismo, prática proibida pela Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

Além da exoneração, o MPMS determinou que a prefeita:

- Deixe de nomear parentes ou cônjuges para cargos comissionados;

- Revise todas as nomeações já feitas para identificar outros casos semelhantes;

- Informe, no prazo de 30 dias, todas as medidas adotadas, com apresentação de documentos comprobatórios.

O promotor ainda alertou que o não cumprimento da recomendação poderá resultar em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com risco de sanções previstas na legislação, incluindo inelegibilidade.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) também será notificado para acompanhar o caso e adotar eventuais providências. A recomendação foi feita no âmbito do Procedimento Preparatório nº MP 06.2025.00000400-2. A prefeita tem até 30 dias para atender às exigências.

