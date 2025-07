MP mira fraudes exames de saúde com rombo de R$ 3 milhões em Nioaque

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul foi às ruas desta terça-feira (1°), para coletar mais informações a respeito das fraudes encontradas em licitações na área de saúde em Nioaque, por meio de consultas e exames médicos.

Conforme a nota, foi identificado as fraudes que objetivaram a contratação de uma empresa para prestação de serviços, o que deixou um rombo de mais de R$ 3 milhões, entre os anos de 2019 e 2024.

Durante a manhã, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Nioaque, Bonito e Jardim. Não há informações se houve alguma prisão em flagrante até o momento.

A operação 'Auditus' conta com apoio do Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção) e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado).

Um dos alvos, segundo o site A Princesinha News, é a ex-secretária de Saúde de Nioaque, Márcia Jara. Na residência dela teriam sido apreendidos celulares e outros materiais.

