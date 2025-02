MP pressiona Conselho Tutelar de Bela Vista a usar sistema para monitorar atendimentos

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recomendou ao Conselho Tutelar de Bela Vista a adoção imediata do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA). O órgão deve registrar todas as demandas recebidas e tratadas, incluindo casos pendentes de cadastro de gestões anteriores.

A recomendação foi emitida pelo promotor de Justiça Guilermo Timm Rocha, que concedeu um prazo de 15 dias úteis para que os conselheiros tutelares informem, por escrito, se acatarão a medida e quais providências serão adotadas.

Segundo o promotor, a implementação do SIPIA é um dever institucional permanente, necessário para organizar e monitorar os atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar, garantindo mais eficiência no tratamento das demandas.

