MP quer explicações da Prefeitura de Terenos sobre as contratações de temporários

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) iniciou um Inquérito Civil para investigar a possível irregularidade na contratação de servidores temporários em Terenos, ao invés de nomear candidatos aprovados no concurso público nº 01/2023.

A investigação está sendo comandada pelo promotor de Justiça Eduardo de Araújo Portes Guedes, que determinou à Prefeitura de Terenos que forneça esclarecimentos detalhados sobre o caso. A administração municipal tem o prazo de 10 dias úteis para responder às solicitações.

Entre os questionamentos feitos ao Município, estão se houve novas nomeações além das mencionadas no ofício, e, caso não tenha ocorrido, a razão pela qual não foram feitas novas contratações considerando o início do ano letivo de 2025.

O promotor também quer saber se o Município tem um planejamento para priorizar as nomeações dos candidatos aprovados no concurso público, em vez de realizar contratações temporárias, e se há candidatos aprovados ainda aguardando nomeação.

O secretário de Administração de Terenos, Maicon Bezerra, já foi notificado da investigação e deve fornecer as respostas solicitadas pelo MPMS. A Prefeitura terá que encaminhar os documentos necessários para comprovar as alegações e fornecer outros esclarecimentos que entender pertinentes.

