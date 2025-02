MP quer saber se Terenos ignorou concurso público para contratar temporários

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou Procedimento Preparatório (PP) para investigar possíveis irregularidades na contratação de servidores temporários pela Prefeitura de Terenos. O promotor Eduardo de Araújo Portes Guedes conduz o procedimento, que pode resultar em ação judicial.

A investigação surgiu a partir de uma denúncia referente ao Concurso Público de Provas e Títulos realizado em 2023 para o cargo de Professor dos Anos Iniciais. Segundo a denúncia, apesar da existência de vagas, a prefeitura optou por abrir processo seletivo para contratação de temporários, preterindo os aprovados no concurso.

O promotor destaca que o Ministério Público tem a função de proteger o patrimônio público e fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos. Além disso, cita a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), que prevê sanções para atos que causem prejuízo ao erário, como contratações irregulares.

Com base nesses fundamentos, a Notícia de Fato foi convertida em Procedimento Preparatório, permitindo a coleta de provas para verificar se houve violação dos princípios da impessoalidade e eficiência na administração pública. Caso sejam comprovadas irregularidades, o MPMS poderá ingressar com ação judicial contra os responsáveis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também