MP requisita dados sobre ações em Ladário para erradicar o trabalho infantil

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um procedimento administrativo para verificar se o município de Ladário adotou políticas públicas contra o trabalho infantil. O procedimento, com número 09.2025.00006539-9, foi instaurado pelo promotor de Justiça Luciano Bordignon Conte.

O objetivo é apurar se a prefeitura tem ações voltadas à erradicação do trabalho infantil, à profissionalização de adolescentes e também à qualificação e inclusão de pais ou responsáveis no mercado de trabalho. A intenção é garantir renda às famílias mais pobres.

A medida se baseia no que determina a Constituição Federal e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que proíbem o trabalho de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Também está proibido trabalho perigoso, noturno ou insalubre para menores de 18 anos.

O promotor destacou que é essencial o envolvimento de todos os órgãos que atuam na proteção de crianças e adolescentes para que haja regras claras sobre o combate ao trabalho infantil.

O MPMS determinou que a Prefeitura de Ladário informe, no prazo de 15 dias úteis, se existem políticas públicas sobre o tema. Caso não haja, o município deverá dizer se há alguma providência em andamento para a criação dessas ações, enviando um relatório completo ao Ministério Público.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também