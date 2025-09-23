Menu
MPF abre investigação sobre construção de estrada em área pantaneira em Corumbá

Investigação apura licenciamento ambiental

23 setembro 2025 - 09h55Vinícius Santos
Ministério Público Federal (MPF) - Ministério Público Federal (MPF) -   (Foto: Ilustrativa)

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) abriu investigação sobre possíveis irregularidades no licenciamento ambiental de uma estrada localizada no Porto São Pedro, em Corumbá. A obra está em áreas de vazantes do Pantanal e pode impactar o Rio Paraguai, considerado corpo hídrico federal.

O inquérito civil foi instaurado pelo procurador da República Marco Antonio Delfino de Almeida. Em sua decisão, ele destacou que o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) não localizou processos de autorização ou regularização da estrada mencionada.

O MPF aponta que as obras planejadas, que incluem movimentação de terras, construção de aterros e drenagem, podem afetar regiões de vazantes, consideradas bens de domínio da União. Informações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também serão analisadas.

O caso segue sob investigação.

