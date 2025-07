MPF investiga falta de remédios para presos que engoliram droga em Corumbá

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) abriu uma investigação para apurar a falta de medicamentos prescritos a presos que engoliram drogas na Santa Casa de Corumbá.

A Procuradora da República Aline Morais Martinez dos Santos conduz os trabalhos. A apuração foi iniciada após denúncia recebida pelo MPF/MS.

Para aprofundar o caso, a procuradora determinou a conversão da denúncia em inquérito civil, que está vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Essa medida visa a coleta formal de elementos que ajudem a esclarecer os fatos.

O setor jurídico da Procuradoria da República em Corumbá ficará responsável pelo andamento do processo, que segue em tramitação.

