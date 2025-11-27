Menu
MPMS faz alinhamento com a PRF para repressão a crimes ambientais em Terenos

O promotor reforçou que a integração com a PRF otimiza a atuação em casos como transporte irregular de madeira e animais silvestres

27 novembro 2025 - 12h12Vinícius Santos com informações do MPMS
Foto: Foto:   (Decom / MPMS)
Dr Canela

A Promotoria de Justiça de Terenos promoveu na terça-feira (25) um encontro com policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que integram o Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais (Gecam/PRF), com o objetivo de alinhar ações conjuntas voltadas à fiscalização e ao combate a crimes ambientais no município e em seu entorno.

Durante a reunião, foram debatidas estratégias para aprimorar o acompanhamento de ocorrências ambientais, ampliar a troca de informações e aperfeiçoar os fluxos de trabalho entre as instituições. Segundo o Promotor de Justiça Eduardo de Araújo Portes Guedes, o diálogo foi muito produtivo, destacando que a aproximação entre os órgãos é fundamental para alcançar resultados mais efetivos na proteção do meio ambiente.

Ele ainda ressaltou o papel central do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) na fiscalização e responsabilização de infratores ambientais, tanto na esfera criminal quanto civil, incluindo investigações e cobrança de reparação e compensação de danos. O promotor reforçou que a integração com a PRF otimiza a atuação em casos como transporte irregular de madeira e animais silvestres.

Os representantes da PRF destacaram que o principal objetivo do encontro foi o alinhamento de ações conjuntas com o MPMS, consolidando parcerias que permitam maior eficiência na identificação e repressão de crimes ambientais. O Gecam/PRF, especializado nesse tipo de operação, atua de forma estratégica no monitoramento de rodovias e no enfrentamento de ilícitos ambientais em todo o estado.

Ao final, as instituições reforçaram o compromisso de manter canais permanentes de comunicação e ampliar as iniciativas colaborativas. A expectativa é de que a articulação resulte em operações mais integradas e rápidas respostas às demandas ambientais da região, fortalecendo a proteção dos recursos naturais de Terenos e municípios vizinhos.

