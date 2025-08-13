MPMS instaura investigação sobre contratação de professores em Miranda

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um Procedimento Preparatório (PP) para apurar possível irregularidade na contratação de professores no município de Miranda. O procedimento visa verificar se vagas que seriam destinadas a aprovados em concurso público foram preenchidas por meio de processo seletivo simplificado.

O Procedimento Preparatório nº 06.2025.00000795-4 é conduzido pela promotora de Justiça Talita Zoccolaro Papa Muritiba. Em despacho, a promotora determinou a expedição de ofício ao município, solicitando que, em até 10 dias úteis, sejam enviadas cópias do edital e da homologação do Concurso Público de 2022, além do edital completo do processo seletivo simplificado realizado para preenchimento de vagas no magistério.

A investigação foi iniciada após denúncia que aponta a contratação de professores por meio de seletiva em vagas para as quais já existiriam aprovados em concurso vigente no município. O caso segue tramitando na 1ª Promotoria de Justiça.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também