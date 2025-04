MP instaura procedimento para fiscalizar transparência em Bataguassu

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um Procedimento Administrativo para fiscalizar a transparência da Prefeitura de Bataguassu. O objetivo é acompanhar as informações divulgadas no Portal da Transparência do município e verificar se estão atualizadas e acessíveis à população.

A ação é conduzida pela promotora de Justiça Patrícia Almirão Padovan, da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. Segundo ela, é dever da administração pública divulgar todos os atos e gastos públicos de forma clara, objetiva e em linguagem simples.

De acordo com o MP, o uso da internet é fundamental para garantir o direito à informação. A promotora citou leis como a Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011) e a Lei da Transparência (Complementar nº 131/2009), que obrigam os órgãos públicos a manterem os dados sempre atualizados.

A investigação acompanha tanto a atuação da empresa contratada pela prefeitura quanto as medidas tomadas pelo próprio município. O procedimento segue em andamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também