MPMS investiga possível irregularidade em cessão de bens públicos em Paranhos

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades na cessão de uso de bens públicos pela Prefeitura de Paranhos. A apuração foca na transferência de bens públicos para a pessoa jurídica Ramão Silva Lopes.

Inquérito Civil nº 06.2024.00000649-5 foi instaurado e está sendo conduzido sob sigilo.O caso tramita na Promotoria de Justiça da Comarca de Sete Quedas, sob a responsabilidade do promotor Felipe Rocha Vasconcellos de Freitas Pinheiro.

A abertura da investigação foi oficializada no Diário Oficial do MPMS, que divulgou a informação, mas manteve em sigilo os detalhes do caso. O Ministério Público segue com a apuração sem maiores divulgações.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também