MPT realiza capacitação para combater trabalho infantil em Ribas do Rio Pardo

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul promoveu, nos dias 2 e 3 de julho, visitas técnicas e capacitação da rede de proteção à infância em Ribas do Rio Pardo. A ação faz parte do projeto Políticas Públicas da Coordinfância, que busca mapear desafios locais, fortalecer a atuação institucional e combater o trabalho infantil.

Com o avanço populacional impulsionado pela instalação de uma fábrica de celulose — que elevou a população de 25 mil para mais de 34 mil habitantes desde 2023 — o município enfrenta novos desafios sociais.

“O fluxo migratório exige estratégias específicas para reduzir o trabalho infantil e garantir que os casos identificados sejam encaminhados aos sistemas de proteção”, afirma a procuradora Simone Beatriz Assis de Rezende, coordenadora da Coordinfância no estado.

Durante a agenda, o MPT-MS percorreu instituições como CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, CMDCA e o Serviço de Convivência, promovendo reuniões técnicas com foco na articulação e resposta integrada às demandas locais. A capacitação abordou identificação de casos, registro de acidentes, fluxo de denúncias e atuação conjunta entre os órgãos.

A iniciativa já passou por municípios como Sidrolândia, Corumbá, Ponta Porã e Aparecida do Taboado. O objetivo é fortalecer políticas públicas que garantam a proteção e o desenvolvimento de crianças e adolescentes em contextos de vulnerabilidade.

