MS Pantanal esclarece denúncia em Bonito

Uma denúncia a respeito de água com aspecto de esgoto e mal cheiro que estaria escorrendo para o Rio Formoso, no município de Bonito, está circulando na internet. Moradores que passaram pela ponte próxima ao trevo do saci, quem relataram a situação, inclusive com vídeos.

De acordo com o portal local B1 Notícia, diversas denúncias acompanhadas de imagens foram feitas recentemente. Segundo pessoas que passaram pelo local, seria de um liquido com forte odor e aspecto de esgoto.

Em contato com a Ambiental MS Pantanal - concessionária responsável pelos serviços coleta e tratamento de esgoto, a empresa esclareceu "que o tratamento realizado na Estação de Tratameto e Esgoto de Bonito está dentro dos parâmetros exigidos pelos órgãos ambientais do Estado de Mato Grosso do Sul, atendendo os níveis estabelecidos na Outorga".

Por meio de nota ao JD1, a concessionária ainda afirmou que na manhã deste sábado (3), a companhia realizou visitas técnicas em diversos pontos do Córrego Bonito e Marambaia, a jusante do lançamento do efluente. "Não foram detectadas presenças de dejetos ou de outras formas visíveis de contaminantes, apenas um alto volume de folhas em processo de decomposição, que devido ao próprio estágio que se encontram, podem se assemelhar a outros tipos de dejetos ou resíduos", detalhou.

A empresa esclarece ainda que todos os dias são realizadas cinco coletas em sete pontos diferentes na Estação de Tratamento de Esgoto e no ponto de lançamento no corpo receptor. Essas coletas são para análise relativa aos parâmetros exigidos pela Outorga da Estação.

Veja as imagens divulgadas pelos moradores:

