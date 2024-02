MS Bom de Bola: Arena esportiva é inaugurada em Camapuã

O programa MS Bom de Bola ajudou a construir a Arena Esportiva Multiuso Roberto Aquino, em Camapuã, a 141 quilômetros de Campo Grande. A inauguração aconteceu na última quarta-feira (7) por meio da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer).

A arena foi construída para abrigar duas modalidades, sendo a prática de futebol society e basquete no modelo 3x3. As praças esportivas são feitas com grama sintética, nos moldes dos estádios do Allianz Parque, em São Paulo, e da Arena da Baixada, em Curitiba.

A construção do espaço foi realizada em parceria com a Prefeitura de Camapuã, que realizou a base com terraplanagem, concreto e pontos de energia no valor de R$ 285 mil. A estrutura tem iluminação de led e arquibancada. A arena preparada para as duas modalidades esportivas tem custo de R$402,7 mil.

O projeto, além de incentivar a prática esportiva e de lazer, também valoriza toda a região ao entorno, destacando a beleza que faz parte do cenário onde pode se contemplar a natureza.

"A construção da nova Arena Esportiva é crucial para promover o acesso ao esporte de todos os moradores de Camapuã. O governo estadual, com uma abordagem municipalista, está ampliando as oportunidades de esporte e lazer para todas as cidades de Mato Grosso do Sul", frisa o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

