MS em Ação reforça protagonismo indígena de jovens e mulheres

Uma trilha pela comunidade que muitos até já conhecem, mas que pode revelar um destino diferente. Um filme que vem a reproduzir cenas vividas dentro de casa, com o bônus da reflexão em grupo. Neste final de semana, indígenas das comunidades de Miranda são os protagonistas nas atividades da Cidadania durante a 4ª edição do MS em Ação.

O programa que já atendeu mais 17,4 mil pessoas chega aos povos originários do Pantanal pela primeira vez, levando segurança e cidadania. Coordenada pela Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) e pela SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), a ação vai levar serviços essenciais gratuitamente durante dois dias na Escola Municipal Indígena Pólo Coronel Nicolau Horta Barbosa, na Aldeia Cachoeirinha.

A expectativa é de atender 9 mil indígenas que vivem nas 13 comunidades presentes no município. E, para além dos serviços como emissão de documentos, solicitação de benefícios junto ao INSS, casamento ou divórcio, consultas médicas, odontológicas e vacinação, a Cidadania quer dialogar e refletir diretamente com dois públicos: juventude e mulheres.

Com três pontos espalhados pela comunidade, a Trilha do Protagonismo Jovem propõe revelar, a cada participante, informações preciosas através da formação de qualidade, empreendedorismo, engajamento no voluntariado e participação social. Os tesouros a serem desbravados são o mapa de como ingressar em universidades públicas de MS e descobrir no empreendedorismo o desenvolvimento econômico sustentável.

Para as mulheres indígenas, a Cidadania programou trabalhar reflexões acerca das diferentes expressões de violências que qualquer uma pode testemunhar.

Com a exibição do filme “Acorda Raimundo, acorda!”, um drama da década de 1990, a proposta é abrir espaço para que as mulheres falem sobre as interpretações e entendimentos individuais que cada um teve em relação ao conteúdo do curta-metragem.

Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailosa, conta que a atividade quer promover um diálogo com as mulheres indígenas para identificar a percepção delas frente às diversas formas de violências de gênero.

Programação

06 de julho de 2024

9h às 12h e 14h às 17h – Atendimentos

Local: Escola Municipal Indígena Pólo Coronel Nicolau Horta Barbosa, na Aldeia Cachoeirinha.

7 de julho de 2024

8h às 12h e 13h às 16h – Atendimentos

Local: Escola Municipal Indígena Pólo Coronel Nicolau Horta Barbosa, na Aldeia Cachoeirinha.

