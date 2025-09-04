Menu
Muambeiros são presos com mais de R$ 600 mil em produtos ilegais em Dourados

Ação envolvendo a Polícia Federal e a Receita Federal chegou até uma residência, que servia como entreposto

04 setembro 2025 - 11h54Luiz Vinicius
Mercadorias apreendidas na açãoMercadorias apreendidas na ação   (Divulgação/PF)

Pelo menos sete pessoas foram presas em flagrante durante a quarta-feira, dia 3 de setembro, por contrabando em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Eles estavam em uma residência que funcionava como entreposto para despachar os produtos ilegais.

A apreensão foi feita em uma ação da Polícia Federal com a Receita Federal. Entre os produtos, estavam eletrônicos, perfumes, cosméticos e três veículos, com valor estimado em R$ 600 mil.

Segundo divulgado pela Polícia Federal, a ação ocorreu no imóvel utilizado como entreposto para depósito e movimentação das mercadorias ilícitas. No momento da abordagem, foi interceptado um veículo que acabava de sair do local, contendo celulares e perfumes estrangeiros. 

No interior do imóvel havia seis pessoas e três veículos que seriam utilizados para o transporte dos produtos.

Toda a mercadoria era de origem estrangeira e estava armazenada sem documentação fiscal regular, configurando tentativa de burlar o controle aduaneiro e a tributação devida.

Diante dos fatos, os envolvidos foram detidos em flagrante e conduzidas à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde foram autuadas pela prática dos crimes de descaminho e associação criminosa.

Além das prisões, foram apreendidos veículos utilizados na logística do transporte ilícito e a totalidade das mercadorias irregulares para a adoção das providências legais cabíveis.

