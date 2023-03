Mulher apanha da nora ao tentar apartar briga de casal em Sidrolândia

Um dos ditados mais populares já dizia que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Uma mulher, de 45 anos, tentou apartar a briga do filho, de 22 anos, com a nora, de 30 anos, e acabou levando a pior e ficando ferida na noite desta quarta-feira (22) em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, para pior a situação da mulher, ela teve a televisão de sua casa quebrada pela suspeita. O fato aconteceu na residência da vítima, que estava na companhia do filho e da nora.

Conforme o registro, o casal está junto há um mês, mas na noite de ontem entraram em vias de fato sem que o motivo fosse revelado. Na tentativa de acabar com a confusão, a mulher, que é mãe do rapaz, foi agredida e sofreu algumas hematomas na perna. Mesmo com a presença da Polícia Militar, ela não quis registrar uma ocorrência.

Enquanto a Polícia Militar entendia os fatos, o casal voltou a entrar em atrito e trocar agressões e o rapaz ficou com hematomas no rosto. A suspeita demonstrou resistência para não ir a delegacia, mas acabou detida e conduzida para a unidade policial. Ela também ficou com escoriações nas costas e no joelho.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

