Mulher joga panela na cabeÃ§a de marido enfurecido para evitar ser esfaqueada

Uma mulher, que não teve a identificação revelada, precisou jogar uma panela na cabeça do marido, de 44 anos, para evitar ser esfaqueada durante um acesso de fúria do homem no bairro Jardim das Acácias, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Rádio Caçula, a vítima explicou que seu marido chegou embriagado e começou uma discussão, evoluindo para xingamentos e em determinado momento, ele passou a quebrar as coisas da casa, como o forno elétrico e arremessar a televisão pela janela.

Conforme relatado de uma das filhas que estavam no local, o homem pegou uma faca para tentar esfaquear a esposa, mas a mulher correu para o lado de fora da casa e com medo, atacou a panela na cabeça do marido.

Quando a Polícia Militar chegou no local, o homem relatou que teve acesso de fúria e os objetos que foram quebrados eram seus. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.

O caso foi registrado como violência doméstica e as vítimas solicitaram medidas protetivas contra o autor.

