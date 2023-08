Mulher capota EcoSport e morre na MS-142, em São Gabriel do Oeste

Luciana Aparecida França Rocha do Carmo, de 41 anos, morreu no final da tarde desta quarta-feira (23) em um acidente de trânsito na MS-142, logo após capotar o Ford EcoSport em que estava, numa estrada de terra próximo ao distrito de Areado, em São Gabriel do Oeste, a 140 quilômetros de Campo Grande.

O motivo do acidente ainda será alvo de investigação por parte das autoridades. Mas, conforme informado pelo site InFoco MS, a condutora teria perdido o controle da direção após uma curva e capotou o veículo.

O carro foi encontrado por testemunhas que passavam pelo local do acidente.

Luciana foi encontrada com vida do lado de fora do carro, mas diante da gravidade dos ferimentos e mesmo com a presença do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ela não resistiu e morreu antes de ser encaminhada para um hospital.

Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local. A Polícia Científica também foi acionada para realizar os trâmites necessários e fazer a liberação do corpo.

Luciana Aparecida era conhecida na região de São Gabriel do Oeste. Ela era casada com o empresário José Carlos Andrade, proprietário de uma oficina de motos e bicicletas. O casal costumava viajar bastante de moto com amigos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também