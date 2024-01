Mulher convive sob ameaças e perseguição do marido ao pedir separação em Ponta Porã

Mulher, de 36 anos, procurou a delegacia no final da tarde desta quinta-feira (4) para registrar que está sendo ameaçada e perseguida pelo próprio marido, de 38 anos, após pedir a separação do casamento que perdurou por dez anos, em Ponta Porã - a 314 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima saiu da residência onde morava com o marido há dois meses, mas que a partir desse momento, ela passou a ver a vida virar um verdadeiro inferno.

Ela relatou para os policiais que o esposo passou a persegui-lá em vários lugares, pegou a chave reserva do veículo que eles tinham e que quando consegue entrar em contato com ela, passa a ameaça-lá.

Ainda segundo no registro, a mulher aponta que o homem faz ameaças de que ela não sabe com quem estaria mexendo, pois "ele estaria sendo bonzinho, mas que ele poderia mudar e ficar ruim com ela, botando fogo em tudo e nela junto".

Ela ainda pontuou que o suspeito possui uma arma de fogo na residência e teme pela sua vida.

O caso foi registrado como ameaça e perseguição na Delegacia de Ponta Porã.

