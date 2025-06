Mulher corre para delegacia, pede ajuda e ex é preso por perseguição em Três Lagoas

A Polícia Civil prendeu na última sexta-feira (30), um homem que perseguiu a ex-namorada até a delegacia da cidade de Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Conforme divulgado pela instituição, a mulher estava em um veículo e pediu ajuda ao escrivão que chegava para trabalhar.

Ao lado do veículo da vítima encontrava-se um homem montado em uma bicicleta, conversando com a mulher e dizendo: "Não fui eu, eu juro". Diante do pedido de ajuda, o policial, juntamente com outro escrivão, ordenou que o homem se afastasse e entrasse na delegacia.

Aos policiais civis a mulher relatou que o homem era seu ex-namorado, e havia lhe perseguido hoje até a unidade policial. Ela afirmou que o ex-namorado não aceitava o término do relacionamento e continuava lhe perseguindo em lugares inapropriados, como ponto de ônibus, além de suspeitar que ele havia riscado seu carro.

O suspeito foi preso em flagrante após o depoimento da vítima ser colhido. Os policiais descobriram que o indivíduo, inclusive, era monitorado por tornozeleira eletrônica em razão de uma medida protetiva de outra ex-namorada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também