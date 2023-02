Mulher desmaia após ser espancada por ex-amante de marido em MS

Uma mulher, de 29 anos, procurou atendimento médico no hospital de Glória de Dourados, a 281 quilômetros de Campo Grande, após desmaiar por ser espancada pela ex-amante do seu marido, de 35 anos, durante a madrugada de domingo (19).

A equipe médica acionou a Polícia Militar, pois o marido estava tentando entrar no interior da unidade hospitalar e tumultuou a situação.

Segundo o site MS News, a confusão começou após o marido ter procurado a esposa em um bar da cidade, onde ela estaria consumindo bebida alcoólica com a prima, mas o homem decidiu tirar satisfação com ela.

No entanto, as pessoas acharam que o homem poderia agredi-lá e passou a ser agredido com chutes e socos. A mulher, inclusive, confirma a versão usada pelo marido, alegando que enquanto tentava separar os agressores, foi surrada pela ex-amante dele.

Ainda conforme o site, as agressões provocaram ferimentos no pescoço e no rosto.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Glória de Dourados.

