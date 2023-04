Mulher diz que se defendeu de agressões ao matar marido a facadas em Rio Verde

Presa por assassinar o seu marido na madrugada desta segunda-feira (17), a jovem, de 23 anos, identificada apenas como Amanda, explicou para a polícia que se defendeu das agressões de Reinaldo Rodrigues Barbosa, de 31 anos. A vítima recebeu um golpe de faca no pescoço e não resistiu aos ferimentos na residência do casal, no bairro Paraíso Cacerense, em Rio Verde de Mato Grosso - a 203 quilômetros da Capital.

Segundo informações do site RV News, a mulher contou que houve uma briga entre ela e o marido, mas que para se defender de possíveis agressões, pegou uma faca e golpeou Reinaldo.

Após o ato, a jovem buscou ajuda na casa de uma vizinha e relatou que tinha atingido o marido, mas logo ao contar a história, saiu do local e tomou rumo ignorado. Dessa forma, a Polícia Militar e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram pelo local.

A equipe de socorro tentou reanimar a vítima, mas Reinaldo já não apresentava sinais vitais. Havia um ferimento eu seu pescoço.

Enquanto a ocorrência era atendida, uma mulher chegou na casa onde o homicídio aconteceu e relatou ser irmã da suspeita. Ela afirmou que a jovem estava escondida em sua casa na companhia dos três filhos.

Os policiais foram até o local e encontraram a jovem, que relatou a sua versão. Diante dos fatos, ela recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime e as crianças, que o acompanhavam, foram aparadas pelo Conselho Tutelar.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso.

