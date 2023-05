Mulher é agredida com muleta por ex-marido de amiga

Uma mulher, de 31 anos, foi agredida com muleta pelo ex-marido, de 50 anos, da sua amiga, na noite desta terça-feira (23), na residência onde as duas mulheres moravam, em Bonito. A vítima teria entrado na discussão do casal, que está separado e acabou levando a pior.

Conforme a ocorrência, o autor teve um relacionamento com a amiga de seis meses, mas teriam se separado há 15 dias, desde então, ela estava morando com a amiga.

Conforme a ex-companheira, o homem invadiu sua casa na tentativa de conversar e reatar o relacionamento, mas ela recusou e mandou ele ir embora, neste momento, a amiga entrou na discussão e pediu para que ele atendesse o pedido e fosse embora.

Incomodado com a atitude da amiga, ele desferiu dois golpes de muleta na vítima, instrumento que ele estava utilizando para andar por ter quebrado o pé. A vítima acionou a polícia que encaminhou o autor para a delegacia.

A vítima apresentava inchaços na região do pulso e mão do braço esquerdo devido às agressões. A ex-companheira ainda solicitou medidas protetivas, pois teme sua vida e de seus filhos.

