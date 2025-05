Mulher é agredida pela sobrinha enquanto aplicava medicamento em idosa em Bandeirantes

Uma mulher de 58 anos foi agredida pela sobrinha, de 41, enquanto realizava a aplicação de um medicamento em sua sogra, uma idosa, na tarde deste sábado (3), em Bandeirantes - a 68 km de Campo Grande.

Segundo o site Idest, a mulher havia ido até a casa de sua sogra para administrar o remédio, quando foi surpreendida pela sobrinha, que partiu para a agressão física.

A vítima sofreu arranhões no rosto, uma lesão na têmpora e teve parte do cabelo arrancado durante o ataque.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, encontrou a mulher com ferimentos visíveis. Ambas as partes foram levadas à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

A vítima declarou que pretende representar criminalmente contra a sobrinha. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica e familiar, conforme a Lei Maria da Penha.

