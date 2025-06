Mulher é assassinada a facadas pelo marido após discussão e briga em Maracaju

Doralice da Silva, de 42 anos, foi assassinada com golpes de faca no final da noite desta sexta-feira (20), após uma discussão com o marido, identificado como Edemar Santos Souza, de 31 anos, que está foragido até o momento. O caso aconteceu em Maracaju - a 158 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que vizinhos escutaram uma intensa gritaria, seguida de discussão, por volta das 22h30, contudo, meia hora depois, o barulho cessou.

Por volta das 23h15, a filha da vítima chegou pelo local e encontrou a mãe caída no chão do quarto, toda ensaguentada e sem os sinais vitais. Cerca de 15 minutos depois, a Polícia Militar chegou ao local e confirmou a veracidade dos fatos.

Ainda segundo o registro policial, testemunhas teriam visto Edemar saindo pela porta da frente da residência empurrando uma carriola com objetos. Diligências foram realizadas, contudo, ele não foi encontrado.

Testemunhas afirmaram ainda para a polícia que as discussões e brigas eram frequentes entre o casal e algumas pessoas até aconselharam a vítima a registrar um boletim de ocorrência contra o suspeito, porém, nunca foi feito, nem mesmo solicitação de medida protetiva.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe. O caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e familiar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também