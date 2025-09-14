Mulher é assassinada com golpes de faca e teve maxilar quebrado em Bela Vista

Ana Taniely Gonzaga de Lima, de 24 anos, foi assassinada com golpes de faca e possíveis golpes de pedaço de madeira na cabeça, neste sábado (13), em Bela Vista. O homicídio pode ter acontecido horas após ela ter sido vista no bairro Espírito Santo, por volta das 7h30 da manhã.

O corpo dela foi encontrado próxima a uma residência. A Polícia Militar foi a primeira equipe a chegar no local e isolar para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi localizada com alguns golpes de faca na região do pescoço e nas costas, próximo ao ombro. Também havia uma lesão na testa de Ana e possivelmente uma fratura no maxilar, causada por um grande pedaço de madeira com sangue que estava no local e foi apreendido.

Ainda no registro, testemunhas relataram que viram a vítima circulando pelo bairro nas primeiras horas da manhã por volta das 7h30 da manhã. Outras disseram que viram a jovem com um idoso, de 65 anos, que teria emprestado a moto para Ana Taniely, mas ela caiu em uma blitz no dia anterior, na sexta-feira, dia 12.

As autoridades apuraram que o idoso, identificado como Odival dos Santos Balta, foi socorrido com várias lesões pelo rosto, lábio cortado com uma lâmina e escoriações pelo corpo, indicando uma possível luta corporal. Ele foi levado ao hospital de Bela Vista, mas transferido para Campo Grande.

A perícia identificou que Ana também apresentava lesões que indicavam defesa em uma luta corporal. O GOI (Grupo de Operações e Investigações) foi contactado e esteve no hospital dialogando com o idoso, que relatou ter "caído de moto", mas a versão não coincidia com os fatos, pois a moto dele havia sido apreendida na sexta-feira na blitz.

Assim, a Polícia Civil vai investigar a relação entre o idoso, a motocicleta e o homicídio de Ana Taniely.

Inicialmente, o caso foi registrado como homicídio simples.

