Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes

Luiz Vinicius e Vinícius Santos atualizado em 13/10/2025 às 08h01

Andreia Ferreira, de 40 anos, é a mais nova vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Ela foi assassinada com pelo menos dois disparos de arma de fogo que atingiram sua cabeça, no decorrer da tarde deste domingo, dia 12 de outubro.

O crime aconteceu na rua José Carlos Alves Rosa, no bairro Cohab II, em Bandeirantes - a 69 quilômetros de Campo Grande. O suspeito do caso é o marido da vítima, identificado como Carlos Alberto da Silva, de 38 anos, que está foragido até o momento.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias, apontam que o feminicídio aconteceu logo após o casal retornar de um evento festivo em razão de festividades religiosas e comemorações que aconteciam a Nossa Senhora Aparecida.

Ainda não se sabe qual teria sido a motivação principal para o crime, mas Carlos teria efetuado os disparos assim que chegou na residência. Após o ato criminoso, ele fugiu do local.

A mulher foi socorrida após o genro, que estaria na casa no momento, ter acionado ajuda médica. Mesmo sendo encaminhada para a unidade hospitalar, Andreia não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Segundo soube o JD1 Notícias, a Polícia Militar segue em diligências ininterruptas na tentativa de localizar o suspeito do crime.

Esse é 30° feminicídio em Mato Grosso do Sul, segundo dados do monitor da violência doméstica contra a mulher, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

