Mulher é assassinada por jovem após discussão em Guia Lopes da Laguna

Uma mulher foi assassinada a facadas na madrugada deste domingo (4), em Guia Lopes da Laguna, cidade a 232 quilômetros de Campo Grande, após discutir com um jovem de 18 anos, que não teve a identidade revelada e foi preso em flagrante.

Segundo o portal Dourados News, policiais da cidade de Jardim, município vizinho de Guia Lopes, foram acionados para atenderem a ocorrência e se depararam com uma grande quantia de sangue no local.

A vítima, identificada como Claudia Aparecida de Oliveira, de 37 anos, chegou a ser levada pelo Corpo de Bombeiros, ainda com vida, ao Hospital Marechal Rondon, no entanto, ela não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

De acordo com o médico plantonista, Cláudia deu entrada com um ferimento em sua perna, que atingiu a veia femoral causando hemorragia severa.

Testemunhas do crime contaram aos policiais que não sabem quem seria o autor do crime, porém, afirmam que ouviram uma discussão antes de encontrarem a vítima no chão, já esfaqueada.

