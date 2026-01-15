Menu
Mulher é atacada a marteladas pelo marido em tentativa de feminicídio em Maracaju

Golpes atingiram a cabeça e o rosto, que provocaram um traumatismo intracraniano

15 janeiro 2026 - 13h40Luiz Vinicius     atualizado em 15/01/2026 às 13h48
PM e Bombeiros estiveram no localPM e Bombeiros estiveram no local   (Via Noticidade)

Paulo Geovane de Brito, de 49 anos, foi preso em flagrante por uma tentativa de feminicídio contra a esposa, de 44 anos, na noite desta quarta-feira, dia 14, em Maracaju - a 160 quilômetros de Campo Grande. Ela foi atacada com marteladas na cabeça e no rosto que provocaram um traumatismo intracraniano.

Ela foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e foi transferida no sistema vaga zero para uma unidade hospitalar de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi a primeira equipe a ser acionada para atender a situação, já que foi relatado que um homem teria agredido a companheira com marteladas.

Conforme o registro, a mulher apresentava lesões na cabeça e no rosto provenientes dos ataques do marido. Ela sofreu um traumatismo intracraniano, enquanto o homem foi detido, mas ficou em observação, pois estava alcoolizado e não conseguia responder os questionamentos da Polícia Militar.

Porém, ele foi detido em flagrante e seguirá à disposição da polícia para ser ouvido posteriormente.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

