Mulher é encontrada morta com mãos e pés amarrados em Porto Murtinho

Mulher, de aproximadamente 40 anos, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (12) com as mãos e os pés amarrados, próximo à ponte do rio Amonguijá em Porto Murtinho, a 439 quilômetros de Campo Grande.

Além de estar amarrada, a vítima ainda estava com uma venda nos olhos. A principal suspeita é que ela tenha sido morta em outro local e desovada na região.

Quem encontrou o corpo da mulher foram populares que passaram pelo local e logo que visualizaram a cena, acionaram a Polícia Militar, segundo informações do site Porto Murtinho Notícias.

Após a análise do caso, o corpo deve ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames de necropsia.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Porto Murtinho.

