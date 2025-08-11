Menu
Interior

Mulher é encontrada morta em cachoeira em distrito de Cassilândia

Vítima havia desaparecido pela manhã de domingo, quando estava com a família em propriedade rural

11 agosto 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Mariza caiu no local indicato pela fotoMariza caiu no local indicato pela foto   (Chapadense News)

Mariza Guimarães Quaresma foi encontrada morta dentro de uma cachoeira no distrito de Indaiá do Sul, em Cassilândia, durante a manhã deste domingo (10). Ela estava desaparecida há alguns dias.

Segundo informações do site Chapadense News, a família sentiu falta da vítima por volta das 6h da manhã deste domingo, onde estavam em uma propriedade rural no distrito.

Uma testemunha teria visto Maria se deslocando em direção ao córrego indaiá e ouviu o barulho de alguns automóveis passando pelo local. Familiares realizaram buscas, acreditando que ela pudesse estar nas proximidades da cachoeira.

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul foi acionado, auxiliando nas buscas e por volta das 11h, familiares encontraram o corpo de Mariza, cerca de 70 metros abaixo da cachoeira, em um local de difícil acesso.

O corpo foi retirado após o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica, já no final da tarde.

O caso será investigado. Porém, conforme ainda informado pelo site local, Mariza encontrava-se em tratamento contra depressão.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

