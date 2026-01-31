Menu
Interior

Mulher é encontrada morta em casa abandonada em Aldeia de Maracaju

Vítima de 31 anos não apresentava sinais de agressão; caso segue investigado como morte decorrente de fato atípico

31 janeiro 2026 - 14h47Taynara Menezes
Batalhão de Polícia Militar de Maracaju no localBatalhão de Polícia Militar de Maracaju no local   ( Crédito: Divulgação / 15º BPM)

Uma mulher de 31 anos, foi encontrada morta na noite de sexta-feira (30) em uma casa abandonada na Aldeia Sucuri’y, em Maracaju. O corpo foi achado por volta das 21h, e a Polícia Militar foi acionada pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o site Maracaju Speed, populares e conhecidos da vítima informaram que ela tinha dependência alcoólica e que o imóvel era frequentemente usado para consumo de bebidas e drogas.

Segundo a Polícia Civil e peritos, não havia sinais de luta, arrombamento, marcas de sangue ou lesões aparentes. O único detalhe observado foi que o short da vítima estava parcialmente abaixo da cintura.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e segue sob investigação.

