Mulher é encontrada morta em casa abandonada em Aldeia de Maracaju

Uma mulher de 31 anos, foi encontrada morta na noite de sexta-feira (30) em uma casa abandonada na Aldeia Sucuri’y, em Maracaju. O corpo foi achado por volta das 21h, e a Polícia Militar foi acionada pelo Corpo de Bombeiros.
De acordo com o site Maracaju Speed, populares e conhecidos da vítima informaram que ela tinha dependência alcoólica e que o imóvel era frequentemente usado para consumo de bebidas e drogas.
Segundo a Polícia Civil e peritos, não havia sinais de luta, arrombamento, marcas de sangue ou lesões aparentes. O único detalhe observado foi que o short da vítima estava parcialmente abaixo da cintura.
O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e segue sob investigação.
