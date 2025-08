Mulher é encontrada morta em lago de distrito de Fátima do Sul

Angelita Rodrigues de Morais foi encontrada morta no Lago dos Sonhos, no distrito de Cultura, em Fátima do Sul, no final da tarde desta quinta-feira (31).

Informações preliminares apontam que a vítima enfrentava problemas psiquiátricos.

Segundo o jornalista João Sampati Ribeiro, o corpo foi encontrado por populares que estavam passando pelo local e visualizaram a vítima boiando.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho das demais autoridades.

O caso foi encaminhado para A modalidade tem como público-alvo as famílias cuja renda bruta familiar mensal esteja limitada a R$ 2.850,00, organizadas por meio de entidades privadas sem fins lucrativos.

O caso foi registrado na delegacia e será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também