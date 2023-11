Mulher é enforcada pelo marido, revida com socos e homem é preso em Maracaju

Durante o domingo, um homem, de 26 anos, foi preso em flagrante por enforcar a sua esposa, de 23 anos, no bairro Paraguai, em Maracaju. A vítima conseguiu fugir após desferir um soco no rosto do agressor.

Logo após o ocorrido, a mulher conseguiu sair correndo pelas ruas e pediu ajuda para testemunhas, que acionaram a Polícia Militar.

Segundo informações do site Noticidade, a vítima relatou para os militares que estava em sua casa ingerindo bebida alcoólica com o marido, quando ele começou agir com agressividade e montou nela, passando a enforca-lá.

Tentando se desvencilhar das garras do agressor, a mulher passou a desferir alguns socos no rosto do companheiro, o que ajudaram ele a parar com a atitude violenta e ela aproveitar para fugir de casa.

Os policiais estiveram no endereço solicitado e encontrou o homem na residência com sangramento no nariz, ocasionado pelos socos de sua mulher.

Ele foi encaminhado para a delegacia, assim como a mulher para dar prosseguimento ao caso. Ela havia ficado com marcas no pescoço por causa do enforcamento.

O caso foi registrado como vias de fato no âmbito da violência doméstica.

