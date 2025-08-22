Menu
Interior

Mulher é esfaqueada pelo companheiro após sogra alegar suposta traição em Naviraí

Mãe do suspeito ainda disse que teria fotos que comprovariam o suposto fato

22 agosto 2025 - 10h51Luiz Vinicius
Claudinei é acusado de homicídioClaudinei é acusado de homicídio   (Redes Sociais)

Grazieli Medina Ferreira, de 36 anos, foi esfaqueada pelo Claudinei Ferreira Neto, de 41 anos, na noite desta quinta-feira (21), no bairro Sol Nascente, em Naviraí. A tentativa de feminicídio aconteceu após ele ser informado pela própria mãe de uma suposta traição da companheira.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a sogra da vítima teria relatado para o suspeito sobre essa suposta traição dela, alegando ainda que teria fotos que comprovariam o suposto fato.

Diante da situação, o homem decidiu tirar satisfação com a companheira, esfaqueando-a e dizendo que iria mata-lá, mas logo fugiu em uma motocicleta.

A vítima foi atendida e encaminhada para o hospital da cidade. A Polícia Militar também fez o acompanhamento e conseguiu coletar os detalhes, onde após realizar rondas pela região, conseguiu encontrar o suspeito, realizando a prisão em flagrante.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na delegacia de Naviraí.

Outro 'caso' do casal - Ambos já foram denunciados para a polícia e respondem juntos pelo homicídio de Alexandre Toshio Nakahara, de 44 anos. O assassinato aconteceu no dia 4 de novembro de 2023, na própria cidade de Naviraí.

O casal chegou a ser preso em dezembro de 2023, mas em julho de 2024, houve a revogação da prisão preventiva.

