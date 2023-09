Mulher é esfaqueada pelo marido e perde movimento de uma das mãos em Batayporã

Durante a noite desta terça-feira (26), um homem, de 31 anos, identificado apenas como Vagner, foi preso em flagrante após tentar matar sua esposa, de 21 anos, a facadas em uma fazenda na região de Batayporã. A vítima, que conseguiu conter alguma das agressões, perdeu o movimento de uma das mãos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima e o suspeito tiveram uma discussão e o agressor teria se apossado de uma faca, fazendo ameaças de que iria picá-la por inteira e logo na sequência, tentou golpear a mulher no pescoço.

Ainda conforme o registro, a vítima conseguiu fugir do primeiro golpe, mas se desequilibrou o caiu no chão e o homem ficou em cima dela, tentando acertar outros golpes. Porém, com uma das mãos ela segurou a lâmina da faca, o que provocou alguns ferimentos.

Nesse momento, um funcionário da fazenda conteve o suspeito, que se refugiu em outro local e planejava fugir da propriedade rural. A Polícia Militar foi acionada e quando os militares estiveram no local, conseguiram prender Vagner, mas a faca não foi localizada, pois ele teria afirmado que a jogou em um poço.

A jovem foi encaminhado por familiares para uma unidade de saúde em Batayporã, mas diante da gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Regional de Nova Andradina, onde passaria por cirurgia, pois perdeu o movimento de uma das mãos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Batayporã.

