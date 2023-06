Mulher é esfaqueada seis vezes por adolescente durante briga em parque de Rio Verde

Durante a madrugada desta segunda-feira (12), uma mulher, que não teve a identificação revelada, foi esfaqueada pelo menos seis vezes por uma adolescente em uma briga no Parque de Exposições de Rio Verde de Mato Grosso, a 205 quilômetros de Campo Grande. A suspeita foi apreendida pela Polícia Militar.

A vítima estava com perfurações nas costas, axila, virilha e em uma das pernas quando recebeu atendimento médico no Hospital Municipal Paulino Alves da Cunha, após ser resgatada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Conforme informações do site RV News, algumas pessoas pediram ajuda para uma equipe da Polícia Militar e informaram que duas pessoas estavam trocando agressões. Os militares chegaram e conseguiram separar a briga e visualizaram que uma das envolvidas era uma adolescente.

A motivação da briga não foi informada pela polícia, no entanto, a mulher ferida relatou que a adolescente estava portando uma faca de aproximadamente 10 centímetros de lâmina e a teria golpeado diversas vezes.

Apesar dos ferimentos, a vítima não corre risco de morte, segundo informações iniciais.

A adolescente foi apreendida e encaminhada pela Polícia Militar para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde. Ainda de acordo com o site, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso envolvendo a menor de idade.

