Mulher é espancada com marreta em Aparecida do Taboado e fica hospitalizada

Mulher, de 61 anos, foi agredida com golpes de marreta em Aparecida do Taboado na noite de terça-feira (7) e ficou desacordada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento à vítima. Em seguida, a Polícia Militar também atendeu a ocorrência.

Consta no boletim de ocorrência que uma denúncia anônima informou que uma mulher havia sido agredida e estaria desacordada. A guarnição deslocou-se até o local supracitado, conhecido como Granja do Socorro.

No local, constatou-se que a vítima já recebia os primeiros atendimentos da equipe do Corpo de Bombeiros Militar. Em contato com uma testemunha, esta relatou que, ao chegar, encontrou a vítima caída ao solo e desacordada. Com o auxílio de uma colega de trabalho, colocou-a sobre uma cama e acionou o socorro e a polícia.

Em relato, após recobrar a consciência, a vítima informou que foi surpreendida e agredida por seu ex-cunhado. Segundo ela, ao perceber a presença do autor em sua residência, foi imediatamente atingida com um tapa no rosto, seguido de golpes com uma marreta na mesma região, vindo a perder os sentidos.

Ao recobrar parcialmente a consciência, relatou que continuava sendo agredida com golpes e chutes pelo corpo, ocasião em que o autor proferia ameaças de morte, afirmando não temer a ação policial.

Em determinado momento, voltou a desmaiar, sendo posteriormente socorrida por terceiros, quando o autor já havia se evadido do local. A vítima relatou ainda que acredita que as agressões estejam relacionadas a uma desavença ocorrida em outro dia, ocasião em que houve troca de ofensas.

A vítima apresentava inchaço na face e queixava-se de dores nos braços e na cabeça, sendo encaminhada pela equipe do Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos, aguardando a realização de exames. Foram realizadas diligências com o intuito de localizar o autor, porém sem êxito.

Consta ainda na ocorrência que, no local do ataque, existem câmeras de segurança que podem ter captado as agressões. O caso está com a Polícia Civil para investigação.

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