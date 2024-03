Mulher é espancada pelo cunhado e tem costela quebrada por proibir bebedeira em MS

Mulher, de 38 anos, foi espancada pelo seu cunhado, de 45 anos, e pelo próprio companheiro, de 39 anos, este que foi preso em flagrante pela equipe da Polícia Civil de Coronel Sapucaia, após proibir o consumo de bebida na residência. A vítima apresentava uma costela quebrada em decorrências dos chutes que sofreu na região do corpo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher informou que passou o dia na chácara com a família ingerindo bebida alcoólica, mas que a situação aconteceu no imóvel onde residem, no Jardim Tremembé.

Ela relatou para a polícia que seu cunhado e seu marido decidiram sair para comprar mais bebida, porém, a vítima pediu para que eles parassem de beber e que não queria que continuassem bebendo no imóvel, o que teria causado a fúria nos dois homens.

O cunhado passou a desferir diversos chutes contra a vítima e isso acabou quebrando a costela dela. O marido não interviu na situação e também a agrediu, desferindo um soco na boca da mulher, enquanto outros integrantes da casa não fizeram nada. A filha, menor de idade, tentou socorrer a mãe, mas foi impedida pelos autores.

A equipe de investigadores da Polícia Civil tomou conhecimento da situação e foi até o local, encontrando o marido da vítima no imóvel, encaminhando ele para a delegacia. Já o cunhado da vítima, não foi localizado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.

